نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارات بلجيكا وهولندا وألمانيا يحتلفون بكرة القدم النسائية في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة بلجيكا بالقاهرة بالتعاون مع سفارتي هولندا وألمانيا احتفالية بعنوان "المرأة في كرة القدم - دعونا نصل إلى أهدافنا - تعزيز الرياضة من أجل المجتمعات السلمية والشاملة"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، للاحتفال بالقادة المؤثرين في تطوير كرة القدم النسائية في مصر.

وفي كلمته، قال السفير فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، سفير بلجيكا في القاهرة: "يسعدني أن أرحب بكم مع زملائي سفير ألمانيا فرانك هارتمان وسفير هولندا بيتر موليما في مقر إقامتي للاحتفال بالنساء في كرة القدم".

وأضاف: "على أرض الملعب، نحن منافسون شرسون، ولكن فيما يتعلق بتعزيز المرأة في مجال الرياضة، فإننا متحدون ككيان واحد".

وأردف: "قبل أيام قليلة، احتفلنا باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، فالرياضة توحد الأفراد والجماعات، ومن خلال تعزيز دور أكثر بروزا وأكثر وضوحا للمرأة في الرياضة، تراهن بلداننا على المساواة من أجل مجتمعات أفضل".

وتابع: "نحن فخورون جدًا بوجود جمهور بين جمهورنا يقود الطريق لكرة القدم للسيدات في مصر، اللاعبين المحترفين والمدربين والصحفيين والمشجعين شكرا لتواجدكم هنا".

وقال: "بنفس الطاقة، تتقدم هولندا وألمانيا وبلجيكا معًا للترشح المشترك لاستضافة كأس العالم للسيدات المقبلة في عام 2027، فمعًا، نهدف إلى تقديم كأس عالم يعيد تحديد مستوى الطموح للمسابقة نفسها، وتأثيرها في دعم تطور اللعبة النسائية عالميًا".

وأضاف: شعارنا هو "فتح آفاق جديدة"، تمامًا مثل بلجيكا وهولندا وألمانيا.

وتابع: ضمن دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر، ستجد أماكن إقامة جاهزة لمرافق كرة القدم ذات مستوى عالمي، ومتصلة بسهولة، ويمكن الوصول إلى بلداننا بسهولة وتتمتع بموقع جيد في قلب أوروبا.

وقال السفير: يمكن للمرء أن يجادل بأن لدينا الطقس المثالي لكرة القدم، لدينا خبرة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، ولدينا تاريخ ثري وطويل في كرة القدم، فكرة القدم هي جزء من حمضنا النووي.

وأردف: هذه أيضًا مناسبة للاحتفال بالتاريخ القوي لكرة القدم بين اتحاداتنا والاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هنا في القاهرة.