نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير معهد ثربانتس: نعمل على تعزيز التقارب الثقافي والحوار بين إسبانيا ومصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفاله باليوم العالمي للكتاب، افتتح معهد ثربانتس بالقاهرة "المركز الثقافي الإسباني"، يوم الاثنين 22 أبريل، معرضًا بعنوان "رسم الأدب: الكُتاب والكاريكاتير".

ويتضمن المعرض 50 لوحة وكاريكاتيرًا لميجيل دي ثربانتس، ونجيب محفوظ، وجابرييل جارثيا ماركيث، وغيرهم من أشهر الكتاب العالميين، قام برسمها فنانون من مصر، وإسبانيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانًا حتى 12 مايو المقبل بمقر معهد ثربانتس بالقاهرة من الأحد إلي الخميس من 10:30 صباحا إلى 4 عصرًا.

وتزامن المعرض كذلك مع احتفال ثربانتس باليوم العالمي للكتاب، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، والذي يُخصص هذا العام لشخصية الإنكا جارثيلاسو دي لابيجا، تقديرا وتكريما للكاتب والمؤرخ الذي توفي يوم 23 أبريل عام 1616.

وتضمنت فعاليات الاحتفال عددًا من الأنشطة الثقافية التي كانت متاحة للجمهور العام من الساعة 3 عصرًا حتى 9 مساء الثلاثاء.

ويقام المعرض بالتعاون مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير الدولي (فيكو) بمصر، ومعهد كيبيدو لفنون الفكاهة بجامعة الكالا (إسبانيا)، وقد تم اختيار الأعمال بالتعاون مع الفنان فوزي مرسي، الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير.

من جانبه صرح خوسيه مانويل البابستور، مدير معهد ثربانتس، قائلًا: "يعتز ثربانتس باستضافة المعرض المتميز، تزامنًا مع احتفالنا باليوم العالمي للكتاب وأسبوع ثربانتس، والذي يمكننا أن نرى فيه ثربانتس يرتدي نظارات الواقع المعزز، ومؤلف رواية دون كيخوته نفسه وويليام شكسبير يتبادلان القراءات، ونجيب محفوظ وجارثيا ماركيث يلتقطان صورة ذاتية بجوار عناوين أشهر أعمالهما... إنها مشاهد خيالية، إلا أنها قد تجسدت في الواقع بريشة عدد من فناني الكاريكاتير بمصر وإسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا".

وأضاف: "يحرص ثربانتس، بالتعاون مع شركائه الفاعلين على الساحة الثقافية، على تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات التي من شأنها إحداث التقارب الثقافي وتعزيز التعبير والحوار".

وتابع: "اخترنا هذا العام أن نحتفل باليوم العالمي للكتاب من خلال فن الكاريكاتير الذي يمثل على مر العصور وسيلة حيوية للتعبير الفني والنقدي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث الجارية، ويمكن أن يعمل الكاريكاتير أيضًا على تضخيم وإبراز ميزات الشخص الذي يتم تصويره، مؤكدا بهذا على تفرده وأهميته كفن في تقديم منظور جديد ومختلف يقربنا إلى صورة وأعمال الشخصية مستوحاة من بورتريهات قديمة أو صور فوتوغرافية حديثة أو من وحي خيالهم أطلق الفنون العنان لإبداعهم ليقدموا لنا معرضًا للصور الممتعة والعاطفية.

وأشار إلى أنه بعيدًا عن الوضعيات التقليدية والثابتة المعتادة، يكتسب مؤلفونا المفضلون حياة جديدة وحداثة بفضل ريشة هؤلاء الفنانين العظماء من 16 دولة مختلفة.

جدير بالذكر أنه قد تم اختيار يوم 23 أبريل ليكون "اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف" لأنه يتزامن مع ذكرى وفاة ميجيل دي ثرباتس، ووليام شكسبير، والإنكا جارثيلاسو دي لا بيجا في مثل ذلك اليوم من عام 1616.

كما يتزامن مع ذكرى ميلاد مولد أو وفاة مؤلفون عظماء آخرون في الأدب مثل فلاديمير نابوكوف، والشاعر الرومانسي الإنجليزي ويليام وردزورث، والأيسلندي الحائز على جائزة نوبل هالدور لاكسنيس، والكاتب الفرنسي ووزير الثقافة في بلاده موريس درون. أو الكاتب والصحفي الكاتالوني جوزيب بلا.

علاوة على ذلك، فإن يوم 23 أبريل أيضا هو يوم اللغة الاسبانية بالأمم المتحدة. وفي إسبانيا، يتم تسليم جائزة ثربانتس وهي أهم جائزة للأدب باللغة الإسبانية كذلك في 23 أبريل من كل عام.