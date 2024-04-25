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أحمد جودة - القاهرة - صرح مسؤول كبير في حماس لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الحركة موافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أطول مع إسرائيل، وأنها ستقوم بتسليم أسلحتها والانخراط في العمل السياسي في حال تحقيق تطلعات إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية

وأعلن القيادي في حماس، خليل الحية، عزم الحركة على الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي تقودها حركة فتح، بهدف تشكيل حكومة موحدة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد: "حماس مستعدة لقبول إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية وعلى أساس حدود عام 1967. وفي حال تحقيق ذلك، سيتم تفكيك الجناح العسكري للحركة".

عاجل | حماس تعلن جاهزيتها لوقف إطلاق النار "بشرط واحد"

جماعات تحولت لأحزاب سياسية

وأشار إلى "تجارب الجماعات التي قاتلت ضد الاحتلال ونالت استقلالها وحقوقها الوطنية، حيث تحولت هذه الجماعات إلى أحزاب سياسية، وتحولت القوات المسلحة التي كانت تدافع عنها إلى جيوش وطنية".

وأدلى الحية بهذه التصريحات خلال مقابلة أُجريت يوم الأربعاء، في ظل استمرار جمود المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار منذ عدة أشهر.

مقترح نزع السلاح يمثل تحولًا كبيرًا من جانب حماس، التي أكدت في العديد من المناسبات أن هدفها هو "تدمير إسرائيل".

من الصعب أن تنظر إسرائيل إلى مثل هذا السيناريو، حيث أعلنت التزامها بالقضاء على حماس بعد الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر.

إسرائيل تعارض الإعتراف بالدولة الفلسطينية

وتعارض القيادة الإسرائيلية الحالية بشدة إقامة دولة فلسطينية، وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، على الرغم من دعواتها المستمرة لتحقيق حل الدولتين.