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أحمد جودة - القاهرة - عندما سُئِل عن مقتل آلاف الأطفال في قطاع غزة، دافع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، عن إسرائيل، خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أجاب الجمهوري جونسون، بردٍ على سؤال الصحفية إيرين بورنيت حول مقتل الأطفال في غزة "على أيدي إسرائيل".

دفاع رئيس مجلس النواب الأمريكي" مايك جونسون عن إسرائيل بعد "مقتل أطفال غزة"

هذه حرب بين الخير والشر، والنور ضد الظلام.

لدينا إرهاب ينتشر ويستهدف ويهاجم المدنيين ويُسفر عن وفاة العديد منهم.

لدينا إرهاب ينتشر ويستهدف ويهاجم المدنيين ويُسفر عن وفاة العديد منهم. حماس تستخدم المدنيين كوسائل للتغطية أو كحماية لنشاطها العسكري.

لماذا يتم توجيه اللوم لإسرائيل؟ إسرائيل تسعى للتصدي لتهديد إرهابي قريب منها، ويجب علينا دعم حليفتنا في ذلك.

عاجل| رئيس "مجلس النواب الأمريكي" يدافع عن إسرائيل بعد "مقتل أطفال غزة"

فعلًا، تم قتل مدنيين، ولكن هذا لا يعد خطأً من إسرائيل، بل يعتبر خطأً من الإرهابيين وحماس، حيث استخدموا المدنيين كدروع بشرية وكتهديدات ضد إسرائيل.

أنا أؤمن بأن إسرائيل تبذل الجهود اللازمة لمنع سقوط ضحايا من بين المدنيين.

لكن هذا صراع، إنهم يقاتلون من أجل بقائهم ووجودهم، فهم ليسوا الطرف الهجومي، وهذا الواقع قد لا يفهمه البعض.

جونسون.. أبرز المؤيدين لإسرائيل

واحد من أبرز السياسيين الأميركيين المؤيدين لإسرائيل هو جونسون، الذي زار جامعة كولومبيا يوم الأربعاء، حيث اندلعت شرارة المظاهرات الطلابية احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة.

واستقبل طلاب الجامعة رئيس مجلس النواب بصيحات الاستهجان، وصرح جونسون بأن هدف زيارته هو "دعم الطلاب اليهود الذين يتعرضون للترهيب من بعض المتظاهرين المعارضين لإسرائيل".

ووفقًا لإحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية المستمرة عن مقتل أكثر من 34 ألف شخص، وكانت غالبيتهم من الأطفال والنساء.