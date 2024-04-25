العالم اليوم - "تويوتا موتور" تحقق مستويات إنتاج ومبيعات سنوية قياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 09:24 صباحاً - أعلنت شركة تويوتا موتور، الخميس، تسجيل مستويات قياسية في مبيعاتها العالمية وإنتاجها خلال العام المنتهي في 31 مارس، بدعم من الطلب القوي وغياب قيود توريد أشباه الموصلات التي كان عليها تحملها في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، قالت صحيفة ميد جابان إيكونومست إن تويوتا تعتزم تأجيل بدء إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وتقليص الإنتاج المحلي لضمان سلامة المنتج وجودته بعد سلسلة من الفضائح في شركات تابعة للمجموعة.

وحول العام المنتهي في شهر مارس، قالت تويوتا إن مبيعاتها العالمية من الشركة الأم فقط ارتفعت 7.3 بالمئة إلى 10.31 مليون وحدة على أساس سنوي، متجاوزة 10 ملايين وحدة لأول مرة. وسجل الإنتاج 9.97 مليون وحدة، بزيادة 9.2 بالمئة على أساس سنوي.

ولكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم شهدت انخفاضا لمبيعاتها وإنتاجها في مارس وسط منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتراجعت مبيعات تويوتا العالمية في مارس 2.1 بالمئة عنها قبل عام إلى 897251 وحدة، وانخفض إنتاجها 10.3 بالمئة إلى 807026 وحدة.