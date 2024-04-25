العالم اليوم - "مالية أبوظبي" تعلن إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 01:21 مساءً - أعلنت دائرة المالية في أبوظبي، الخميس، عن إتمام إمارة أبوظبي بنجاح لإصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك من خلال ثلاث شرائح.

وحظي الإصدار بإقبال كبير يعكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 5 سنوات، وسندات بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، وسندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 30 عاماً.

وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً.

وتمت تغطية الاكتتاب بـ 4,8 مرة.

ويمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA) فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.

وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".

وتعليقاً على الإصدار الجديد، قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: “حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا".

وأضاف: "يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات، بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل".

وأدار عملية إصدار السندات، مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.