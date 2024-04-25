العالم اليوم - بيلاروسيا تعلن نشر عشرات الأسلحة النووية الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 01:21 مساءً - نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، الخميس، إن "العشرات" من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تم نشرها في بلاده، بموجب اتفاق أعلنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.

وقالت بيلاروسيا حليفة روسيا في يونيو الماضي إنها بدأت تسلم الأسلحة، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا صواريخ نووية في دولة أجنبية منذ الحقبة السوفياتية.

وأبرزت حينها أن استضافة الأسلحة النووية الروسية في بلادها "يهدف إلى ردع عدوان بولندا"، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يشار إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية، المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، لها مدى قصير ومردود منخفض مقارنة بالرؤوس الحربية النووية الأكثر قوة، المجهزة بالصواريخ بعيدة المدى.

وكانت روسيا كشفت أنها ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة التي ترسلها إلى بيلاروسيا.