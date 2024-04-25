العالم اليوم - زعيم الحوثيين: العمليات العسكرية ممتدة إلى المحيط الهندي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 08:18 مساءً - قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، إن العمليات العسكرية على مستوى جبهة اليمن مستمرة وستمتد تحركات الحوثيين إلى المحيط الهندي.

وأوضح أن الحضور البحري الأميركي والبريطاني انكمش وتراجع في منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية تشعر بحرج كبير من حجم ما يحدث في غزة.

وتشن ميليشيات الحوثي منذ أشهر هجمات على البحر الأحمر، عرقلت حركة السفن التجارية التي تعبر عبر مضيق باب المندب وخليج عدن.

وشنت الميليشيات منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على حوالى 100 سفينة في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار ما تقول إنها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضغط باتجاه وقف الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 أشهر.