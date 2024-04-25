نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الفلسطيني في القاهرة: 80 إلى 100 ألف فلسطيني من غزة وصلوا إلى مصر منذ بدء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح لوكالة فرانس برس الخميس إن 80 ألفا إلى 100 ألف فلسطيني وصلوا إلى مصر من غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويعدّ معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، لكن إسرائيل لها الحق في مراقبة عبور الأشخاص والبضائع.

ومن خلال هذا المعبر تمرّ مساعدات إنسانية إلى غزة ببطء شديد.