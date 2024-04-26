نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مينسك: روسيا وبيلاروس لا تنويان غزو بولندا أو دول البلطيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد بافل مورافييكو النائب الأول لأمين مجلس الأمن البيلاروسي أن المزاعم حول "نية روسيا وبيلاروس غزو بولندا أو دول البلطيق"، باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وقال مورافييكو في حديث لوكالة "تاس": "لا ينوي أحد مهاجمة بولندا أو دول البلطيق. ولا ينوي أحد اتخاذ أي خطوات متعمدة لانتهاك سيادة ووحدة أراضي هذه الدول".

وأشار إلى أن روسيا وبيلاروس هما اللتان تتعرضان للاعتداءات "وبينها العقوبات وإغلاق الحدود وتسييجها، ونشر القوات على الحدود".

وأضاف: "الحشد العسكري الأوروبي والأطلسي على الحدود الغربية لبيلاروس وروسيا الآن هو الأكبر من نوعه خلال السنوات العشرين الماضية".