نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق تركي رسمي على الصورة الإسرائيلية المسيئة لأردوغان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكرت وزارة الخارجية التركية نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الجمعة صورة مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "إن استهداف الرئيس التركي ينمّ عن الحالة النفسية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "منشور وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، مستهتر ومتدن في المستوى".

وأضاف البيان: "إن استهداف أردوغان إثر كشفه الحقائق كما هي ينم عن الحالة النفسية الحالية للحكومة الإسرائيلية، إن كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيُحاسبون أمام العدالة لا محالة".

وأكدت الوزارة على أن "تركيا ستواصل بلا خوف وبصوت عال كشف القمع الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، نشر وزير الخارحية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حسابه على منصة "إكس"، صورة مركبة ظهر فيها أردوغان مستلقيا على تخت وهو يفكر كيف أنه "يرتدي تاج السلطنة"، معتبرا أن الأخير "يحلم بأن يعيد بناء الإمبراطورية العثمانية".