العالم اليوم - بهذه القيمة.. مصر تطرح عطاء لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. مصر تطرح عطاء لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 01:21 مساءً - قال البنك المركزي المصري، الأحد، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار يوم الاثنين الموافق 29 أبريل.

وأضاف المركزي المصري في بيان أن العطاء ستجري تسويته يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل.

وخلال أبريل الجاري، قال مصرفيون في تقرير لوكالة رويترز إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.

وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.