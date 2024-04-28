العالم اليوم - مستمر منذ 205 أيام.. ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 34454

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 34454، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر.

وأفاد بيان للوزارة بأن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و138 إصابة" وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الإجمالي، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستمرة لليوم الخامس بعد المائتين، ارتفع إلى 77575 إصابة، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

اعتقالات بالضفة الغربية

يأتي هذا فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاة، وطفلان، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، وسلفيت، وأريحا، والقدس.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو 8495، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

اقتحام الأقصى

واليوم الأحد، اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.