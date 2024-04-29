نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام السادس على التوالي.."أدنوك" تحافظ على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت "براند فاينانس"، التي تُعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، تقريرا قالت فيه إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حافظت على مكانتها، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السادس على التوالي.

وكانت "براند فاينانس"، صنفت أدنوك" الإماراتية في المرتبة الأولى باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات وفي المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن قائمة "ميدل إيست 150" لعام 2024.

ويذكر أن قيمة العلامة التجارية لـ "أدنوك"، زادت بنسبة 7 بالمئة خلال عام 2023، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، كما ارتفع تصنيفها إلى " AAA –"، بفضل تحسن نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية لتصل إلى 80.2 نقطة، مدعومة بجهودها المستمرة لخفض الانبعاثات، وتوظيف أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنويع محفظة أعمالها.