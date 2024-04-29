فرنسا تحذر من ”السيناريو الأسوأ” في جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 07:28 مساءً - حذر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، الإثنين، مما اعتبره "السيناريو الأسوأ" في جنوب لبنان، في إشارة إلى اندلاع حرب بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي في قصر الصنوبر بعد ختام زيارته إلى بيروت، دعا سيجورني إلى انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

وقال إن الورقة الفرنسية أخذت بالملاحظات اللبنانية التي سينقلها إلى إسرائيل الثلاثاء، على أن يصار إلى تسليم الاقتراحات المعدلة إلى السلطات اللبنانية بعد أسبوع، بحسب موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

لكن الوزير الفرنسي أكد أن لبنان لن يدخل المفاوضات قبل انتخابرئيس للجمهورية.

ومنذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، تتبادل ميليشيا حزب الله في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.

وتحاول فرنسا أن تتوسط بين الميليشيا وإسرائيل وتجنب الحرب الشاملة، من خلال مبادرة لتطبيق القرار الدولي "170،" الذي ينص على إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن الحدود.