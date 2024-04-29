نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في كمين القسام قرب ثكنة "نيتساريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين مثتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة في انفجار مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ثكنة "نتساريم" في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان تحت بند "سمح بالنشر": "سمح مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشر أن المقاتلين الرقيب عيدو أبيب من كريات يام والرقيب كالكيدان مهري قتلا أمس في انفجار في مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ممر نتساريم في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "وأصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة وتم إجلاؤهما بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الأحد، استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاؤها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع.

ومساء يوم أمس، تداولت قنوات إعلام إسرائيلية أنباء عن وقوع حدث أمني صعب ونقل جنود قتلى وجرحى من محيط ثكنة نتساريم وسط قطاع غزة شمال المغراقة.

ومنذ بداية العملية البرية في غزة 17 أكتوبر الماضي، سقط نحو 263 جنديا من الجيش الإسرائيلي، ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 سقط ما مجموعه 607 جنود.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.