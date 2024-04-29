سرايا القدس: قصفنا "سديروت" و"نيرعام"أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، عن قصفها "سديروت" و"نيرعام" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت السرايا في بيان لها: إنّ مجاهديها أسقطوا طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر"، خلال تنفيذها مهمة استخبارية، شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

من جانبها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قصفها تجمعاً لجنود العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية في محور "نتساريم"، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، بالاشتراك مع سرايا القدس، تجمعاً لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم".

من جهتها، أكدت وسائل إعلام العدو الصهيوني، مساء اليوم، مقتل جنديين من "جيش" الإحتلال خلال معارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وصباح اليوم، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، استدراجها قوةً صهيونية كبيرة إلى كمين ألغام في شارع السكة في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة.

وكشفت القسّام أنّ حقل الألغام، الذي استُدرجت إليه قوات العدو، أعدّته من عبوات ناسفة وصواريخ صهيونية ("F16") ألقاها "جيش" العدو على المدنيين في غزة، ولم تنفجر.

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها في قطاع غزة منذ نحو سبعة أشهر رداً على العدوان الصهيوني، وتصدياً لقوات "جيش" الاحتلال المتوغلة.

وتشكّل الكمائن الجانبَ النوعي في عمل المقاومة، وتكبّد العدو الصهيوني الخسائر البشرية والمادية.