رسالة جديدة من القسام إلى أهالي الأسرى
في رسالة موجهة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين، حملت كتائب القسام، اليوم، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استمرار وجود ذويهم في الأسر.
وظهرت في رسالة القسام، صورة لنتنياهو وهم يتكلم عبر المنبر وفي الخلفية قضبان سجن ورسم لأحد الأسرى في الظلام، حيث كتب على الصورة باللغتين العربية والعبرية: «بسبب المصالح السياسية لنتنياهو، ما زال أبناؤكم في الأسر»، مرفقة بوسم «الوقت ينفد» و«حكومتكم تكذب».
وجاءت رسالة القسام بعد تصريحات لنتنياهو أكد فيها عزمه اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع سواء تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أم لم يتم.
وأضاف نتنياهو أن "فكرة وقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة"، رغم تأكيد أوساط عسكرية صهيونية أنّ جيش الاحتلال لم يُحقق أيًا من أهدافه في غزة.
ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الصهيوني وعدد من السياسيين بمن فيهم المنتمون لمجلس الحرب، على خلفية قضية الأسرى الصهاينة في قطاع غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى أهاليهم.
ويتظاهر المئات من أهالي الأسرى المحتجزين بشكلٍ أسبوعي في مدن صهيونية من بينها تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أبنائهم، وإسقاط حكومة "نتنياهو"، وإجراء انتخابات مبكرة.
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