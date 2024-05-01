نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع يكشف التنافس المحموم بين بايدن وترامب على الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفوق بفارق ضئيل على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

يأتي الكشف ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس السابق ترامب اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.

وقال نحو 40% من الناخبين، المسجلين في الاستطلاع، الذي استمر يومين، واختتم الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم.

في المقابل، صوّت 39% من المشاركين في استطلاع الرأي لاختيار الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري رئيسًا جديدًا للبلاد.

وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 4 إلى 8 أبريل الماضي.