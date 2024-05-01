العالم اليوم - لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم.. وزارة الصحة تطمئن المصريين

انتم الان تتابعون خبر لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم.. وزارة الصحة تطمئن المصريين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 02:18 صباحاً - طمأنت وزارة الصحة المصرية المواطنين الذين حصلوا خلال على لقاح كوفيد 19 الذي انتجته شركة أسترازينيكا العالمية، قائلة أن مرور وقت طويل على التطعيم ينهي احتمالية أي أعراض جانبية.

واعترفت الشركة، الإثنين، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية عبر التسبب في حدوث تجلطات في الدم، مؤكدة أنها "نادرة".

ورفعت 51 دعوى قضائية ضد أسترازينيكا أمام المحكمة العليا في بريطانيا، من عائلات تطالب بتعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية دكتور حسام عبد الغفار في منشور على صفحة فيسبوك الرسمية للوزارة:

التجلط عرض جانبي لبعض التطعيمات معروف منذ عام 2021 وهعو عرض نادر الحدوث.

تبلغ نسبة الإصابة 3 حالات لكل مليون شخص تم تطعيمه.

تقارب نفس نسبة حدوث التجلط دون تلقي التطعيم عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

لهذا السبب لم توصي أي جهة صحية دولية أو ملية بإيقاف أو منع التطعيم إنما جاءت التوصيات بتفضيل عدما استخدامه لفئات محددة.

احتمالات حدوث الجلطات عند الإصابة بفيروس كورونا هو 10 أضعاف احتمالات الإصابة بالجلطات بعد الحصول على التطعيم.

احتمالية حدوق الجلطات عن الفءات الأكثر عرضة للإصابة بها، قد تحدث خلال فترة زمنية قصيرة بعد التطعيم وتنتهي تلك الاحتمالية بعد مرور تلك الفترة.

لم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط أو قد تحدث بعد فترة طويلة من أخذ اللقاح.

ماذا قالت منظمة الصحة العالمية؟

أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا في 17 مارس 2021 قالت فيه إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره.

وجاء في البيان حينها: