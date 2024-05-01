نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.

وحسب المعلومات فإنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بعد اعتراض طائرة مسيرة.

وقبل أيام، نشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" صورة تظهر عدة مسيرات لها تحلق متجهة إلى استهداف إيلات.

وأرفق الإعلام الحربي هذه الصورة بعبارة "الرعب لم ينته بعد وهناك المزيد"، في ذلك إشارة إلى مواصلة العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية.