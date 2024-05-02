نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الخارجية الأمريكي والأمن العام الصيني يناقشان القضايا الرئيسية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع عضو مجلس الدولة ووزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية وانغ شياو هونغ. واستعرضا تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الزعيمان في قمة وودسايد في نوفمبر 2023، بما في ذلك التقدم المحرز في التعاون الثنائي لمكافحة المخدرات والاتجار بها غير المشروع على مستوى العالم.

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة إحراز تقدم مستمر ومستدام ومتزايد في التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

كما أثار الوزير مجموعة من المخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية، داخل حدود جمهورية الصين الشعبية وخارجها.

وأكد الجانبان من جديد على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة على نحو مسؤول ومناقشة القضايا الرئيسية في العلاقة بين البلدين.