العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر "مجددا" على رابوتينو في زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مايو 2024 07:25 صباحاً - استعادة القوات الروسية مجددا على قرية رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا بعد أن كانت قد خسرتها خلال الهجوم الأوكراني المضاد.

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة بالكامل تقريبا على منطقة رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا، وتم بالفعل رفع العلم الروسي على ضواحيها الشمالية.

وقال روغوف في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، إن الأحداث الرئيسية على جبهة زابوريجيا، تجري في اتجاه أوريخوف، خاصة في منطقة رابوتينا، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أن "المقاومة المنظمة اختفت هناك عمليا، وهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع قائلا: "اليوم، يمكن القول إن رابوتينو تحت سيطرتنا، ولكن إلى حد كبير في المنطقة الرمادية، لأن من الغباء بالنسبة لنا أن نقف هناك، يجب التحرك إلى أبعد لتأمينها".

وفي نهاية شهر فبراير، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، نتيجة للعمليات الهجومية، تمكنت من تعزيز مواقعها في رابوتينا، وحاولت القوات الأوكرانية دون جدوى استعادة المواقع التي خسرتها.

يأتي هذا في ظل التقدم المتواصل الذي تحققه القوات الروسية على مختلف محاول القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، خصوصا في مقاطعة دونيتسك، حيث تدور معارك تشاسيف يار وكراسنوغوريفكا.