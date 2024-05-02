نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- سقوط سقف لجامع الظهران بسبب الأمطار الغزيرة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية يوثق سقوط سقف للتوسعة الخارجية لجامع الظهران القديم، الموجود داخل حرم جامعة الملك فهد في الظهران بالمنطقة الشرقية في السعودية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح.

تفاصيل الحادث



- السقف الذي سقط هو جزء من (الشينكو)، وهو عبارة عن مجموعة ألواح معدنية كانت ساحة خارجية للجامع قبل أكثر من 20 سنة.

- تم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين، ويعتبر مسجد الظهران جزءًا من حرم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

حالة الطقس في المملكة



- يتعرضت المملكة العربية السعودية لمنخفض جوي يتمركز في الوسط والأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة.

- تشهد حالة الطقس رياحًا شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية خلال اليوم الخميس، حسبما أوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية.