العالم اليوم - إسرائيل: قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية "مكافأة" لحماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مايو 2024 10:25 صباحاً - اعتبرت إسرائيل، أمس الأربعاء، أن قرار كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها على خلفية الحرب في قطاع غزة، يعد بمثابة "مكافأة" لحركة حماس.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، منشورا قال فيه إن "وعد الرئيس الكولومبي بمكافأة القتلة والمغتصبين من حماس، واليوم وفى بوعده".

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "التاريخ سيذكر بأن غوستافو بيترو قرر الوقوف في صف أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية".

واتهم يسرائيل كاتس بيترو بأنه "معاد للسامية ومليء بالكراهية".

جاءت تصريحات كاتس بعد أن قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل اعتبارا من يوم الخميس في أحدث تصعيد للتوترات بين البلدين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

يشار إلى أن بوليفيا كانت قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل في نهاية أكتوبر من العام الماضي، بينما استدعت عدة دول أخرى في أميركا اللاتينية، منها كولومبيا وتشيلي وهندوراس، سفراءها.