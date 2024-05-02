نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال ما لا يقل عن 167 شخصا خلال يومين في الجامعات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 167 شخصا يومي الأربعاء والخميس في مؤسسات تعليمية في الولايات المتحدة خلال الاحتجاجات الداعمة لفلسطين.

وأشارت قناة "فوكس نيوز" إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" أن الرد على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين كان قاسيا للغاية من جانب سلطات الجامعة، وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وأضاف البيان: "بدلا من احترام الحريات الأساسية، استجابوا بإجراءات قاسية في مؤسسات مثل جامعة كولومبيا، وجامعة تكساس، وجامعة إيموري. هناك عمليات تعليق جماعي للفصول الدراسية، وعمليات إخلاء وطرد للطلاب من مهاجع الجامعة، واعتقال الصحافيين الذين يغطون احتجاجات الطلاب والمدرسين".

وشددت المنظمة على أنه "حتى لو كنت لا توافق على ذلك، وإذا كنت تعتقد أن الوضع في قطاع غزة لا يستحق الاحتجاجات، فلا يزال لهؤلاء الأشخاص الحق في التعبير عن آرائهم وفي الاحتجاج السلمي. لدينا جميعا هذا الحق".