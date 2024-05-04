العالم اليوم - بلينكن: لا يمكننا دعم هجوم رفح في غياب خطة لحماية المدنيين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مايو 2024 07:25 صباحاً - كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة جنوبي غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

وقال بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".

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