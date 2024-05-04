العالم اليوم - روسيا تعلن إسقاط 4 صواريخ "أميركية" أطلقتها أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن إسقاط 4 صواريخ "أميركية" أطلقتها أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مايو 2024 03:24 مساءً - أكدت روسيا، السبت، أنها أسقطت خلال الليل أربعة صواريخ من طراز "أتاكمس"، وهي صواريخ بعيدة المدى أرسلتها الولايات المتحدة مؤخرا إلى أوكرانيا، فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنها "أحبطت" هجوما ليليا أوكرانيا بـ"صواريخ أتاكمس".

وأضافت أن "الدفاع الجوي أسقط 4 صواريخ عملياتية تكتيكية فوق أراضي شبه جزيرة القرم"، من دون أن توضح ما إذا تسببت هذه الصواريخ أو الحطام المتساقط منها في وقوع أضرار.

وفي أبريل، أعلنت واشنطن أنها أرسلت صواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا التي تطالب بها منذ فترة طويلة حتى تتمكن من ضرب سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقار العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.

واستخدمت أوكرانيا صواريخ "أتاكمس" الأميركية ضد روسيا لأول مرة في أكتوبر، لكن تلك المرسلة مؤخرا مداها أبعد ويصل إلى 300 كيلومتر.

وأكد الكرملين أن تسليم هذه الصواريخ لن يغير شيئا في الحرب الجارية.