"القسام" يعلن: قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة في جيش الاحتلال أسير لدينا

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية آساف حمامي تم أسره في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).

ونشرت "القسام" في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة آساف حمامي، مؤكدة أنه "تم أسره في 7 أكتوبر

وأوضحت "القسام" أن اللواء آساف حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله في السابع من أكتوبر.

في حين وجهت سؤالا باللغتين الإنجليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن؟"

وأضافت: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 2 ديسمبر الماضي عن مقتل أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لدى حركة حماس.