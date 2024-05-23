العالم اليوم - تن هاغ يتهرب من "السؤال الصعب"

انتم الان تتابعون خبر تن هاغ يتهرب من "السؤال الصعب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 11:22 مساءً - يؤمن المدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ بقدرة فريقه على إنقاذ موسمه، بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.

لكن المدرب الهولندي تهرب من الإجابة على سؤال يتعلق بمستقبله، علما أنه يتعرض لضغوط كبيرة مع أداء متذبذب للفريق.

وقال تن هاغ للصحفيين، الخميس: "الأمر كله يتعلق بالألقاب. لدينا فرصة كبيرة للفوز بلقب".

وأضاف: "في السنوات العشر الأخيرة لم يكن هناك الكثير من الألقاب في النادي، لكن لدينا الفرصة للفوز بلقبين خلال عامين"، في إشارة إلى الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.

ورفض الإجابة على سؤال عما إذا كانت مباراة السبت هي الأخيرة له مع مانشستر يونايتد.

وقال: "ليس لدي ما أقوله. أركز فقط على العمل الذي يجب أن أقوم به وهو الفوز بمباراة السبت، وبعدها نواصل المشروع. لقد جئت إلى هنا للفوز بألقاب. يوم السبت لدي فرصة لتحقيق ذلك وحصلنا على هذه الفرصة كفريق".

وتابع تن هاغ: "تراجع الموقف في نهاية كل موسم وتفكر في الأشياء التي قد تحتاج إلى تغييرها".

ويبدو أن المدرب يحظى بدعم مجموعة كبيرة من المشجعين الذين طالبوا باستمراره، إذ راج وسم يحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس.

وحقق يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، لكنه حقق فوزا واحدا فقط في آخر 5 مباريات نهائية، وهو الفوز 2-1 على كريستال بالاس بعد الأشواط الإضافية عام 2016.

وخسر "الشياطين الحُمر" أمام سيتي 1-2 في نهائي العام الماضي على ملعب ويمبلي.