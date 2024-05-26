العالم اليوم - قتلى وجرحى في ضربات روسية على خاركيف بأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في ضربات روسية على خاركيف بأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 12:24 صباحاً - قال مسؤولون محليون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في ضربات روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكينداء لحلفاء أوكرانيا الغربيين للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية للحفاظ على مدن البلاد آمنة.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف إن أربعة قتلوا في استهداف متجر بقنبلتين موجهتين، مضيفا أن 40 شخصا أصيبوا في الهجوم فيما لايزال مصير 16 غير معلوم.

وكان قد أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية جديدو في شرق أوكرانيا، قرب منطقة أوتشريتينا حيث أحزر تقدماً سريعاً في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الجيش "حرّر قرية أرخانغليسكا" إلى الشمال الغربي من أفدييفكا، في منطقة دونيتسك، والتي تقع على مقربة من قرى أخرى سبق لروسيا أن سيطرت عليها في مايو.

وتعتبر بلدة أوتشريتينا ذات موقع استراتيجي في دونيتسك، حيث شكلت مفترق طرق لإيصال المساعدات للقوات الأوكرانية على جبهات القتال.

وكانت الوزارة نشرت، الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، باستعادة السيطرة على بلدة كليشيفكا إلى الجنوب الغربي من باخموت في دونيتسك، ورفع العلم الروسي وراية النصر في البلدة.

ووثقت المشاهد النشاط العملياتي للقوات الروسية وهي تنفذ ضرباتها على معاقل القوات الأوكرانية في أحياء البلدة، مستخدمة قذائف "كراسنوبول" العالية الدقة.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة ’الجنوب‘ التابعة للقوات الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي "هزم القوات الأوكرانية في مناطق يورشينكوفو وباكشيفكا، وصدت هجومين مضادين بالقرب من فولشانسك وجلوبوكوي في خاركيف".

وأضافت أنه خلال عملية خاصة، في الأربع والعشرين ساعة الماضية، هزم الجيش الروسي نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، وتمركزات للقوات الأوكرانية القوى في 113 منطقة.