العالم اليوم - من الهليكوبتر.. إسرائيل تبث فيديو جديد لعملية النصيرات

انتم الان تتابعون خبر من الهليكوبتر.. إسرائيل تبث فيديو جديد لعملية النصيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 10:21 مساءً - بث الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقطع فيديو جديدا لعملية تحرير الرهائن في النصيرات بقطاع غزة، تم تصويره من طائرة هيلكوبتر.

وأوضح الجيش أن ما تعرف بالوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب "يمام" وقوات الشاباك وجهاز الأمن العام شاركوا في هذه العملية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير 4 رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وقال الجيش إنه "تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات".

ووصف الجيش الحالة الصحية للرهائن بالجيدة، حيث تم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

ونشر الجيش أسماء الرهائن المحررين، وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، قائلا إن حماس اختطفتهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر.

وفي المقابل، قالت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة إن الهجوم أدى إلى مقتل نحو 250 شخصا، واصفا ما حدث بـ"المجزرة".