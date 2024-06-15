نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. رامابوزا رئيسًا لجنوب إفريقيا لولاية ثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخب نواب جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا رئيسًا لولاية ثانية، وذلك رغم خسارة حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم، منذ 30 عامًا.

وحصل رامابوزا (71 عامًا)، على أغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية، التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب.

ومن جانبه، قال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب: "أُعلن سيريل رامابوزا رئيسًا منتخبًا حسب الأصول"، وذلك بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب "إي إف إف" اليساري الراديكالي جوليوس ماليما، الذي حصل على 44 صوتًا.

ولا يزال المؤتمر الوطني الأفريقي يمسك بالغالبية، بعد حصوله على 159 مقعدا من أصل 400 في البرلمان.

وأعلن التحالف الديمقراطي (يمين وسط) الذي فاز بـ87 مقعدا، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مع المؤتمر الوطني الأفريقي.

وقال زعيمه جون ستينهوزن على هامش الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، إنه "توصل إلى اتفاق حول إعلان نوايا لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، تضم المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، فضلا عن حزب الزولو القومي إنكاثا.

وكان فيكيلي مبالولا، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد «توصّلنا إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل سويًّا».

