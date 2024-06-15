العالم اليوم - اليمن.. تصدع جبال وادي دوعن في حضرموت يثير ذعرا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 02:22 مساءً - أثار تصدع جبال وادي دوعن في حضرموت، اليمن، حالة من الذعر بين أهالي المنطقة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شهدت المنطقة ظاهرة غريبة تتضمن تصدعات متواصلة وظهور دخان من الجبال.

تعد هذه الظاهرة الأولى من نوعها في المنطقة، مما أثار القلق والهلع بين السكان.

وأكد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن جبال وادي دوعن بمحافظة حضرموت تشهد انزلاقات صخرية وفوران متواصل منذ عدة أيام، مما أجبر العديد من سكان المنطقة على النزوح خوفًا من تزايد الانهيارات.

وأفاد سكان المنطقة بأن الانهيارات الصخرية مستمرة لليوم الثالث على التوالي في جبل حصن باصم في وادي دوعن، مما أثار حالة من القلق لدى الأهالي، خاصة الذين تتواجد منازلهم أسفل الجبل.

تفسيرات الخبراء

أرجع مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت فائز باصرة أسباب الانهيارات في جبل حصن إلى تشبع التربة بالمياه نتيجة للأمطار. وحذر من أن تشقق المنطقة يهدد بحدوث هزات وانهيارات جديدة، ونصح السكان بعدم العودة إلى منازلهم المهددة.

من جانبهم، عبر العديد من النشطاء عن مخاوفهم من الظاهرة الغريبة، حيث قال أحدهم: "هزات أرضية تحدث.. ما يحدث في جبال دوعن من انهيارات دليل على ذلك".

وأضاف آخر: "جبال وادي دوعن تتصدع لليوم الثالث على التوالي. أبناء حضرموت، إما أن يظهر لكم بركان أو يخرج يأجوج ومأجوج".

المخاوف المستقبلية

تستمر التغطية من قبل شباب وادي دوعن حضرموت للانهيار الصخري المستمر، حيث يشاهد تساقط للصخور من جبال منطقة حصن باصم.

ولم تتضح بعد أسباب هذه الانهيارات، لكن المخاوف من تأثيرها على المنطقة مستمرة.

وربط بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة بحديث يوم القيامة الخاص بخروج النار العظيمة من اليمن، وخاصة من حضرموت، وهي من آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات التي تؤذن بقيام يوم القيامة.

وأشار بعضهم إلى أن جبال عدن تقع فوق بركان خامد، مما زاد من حالة القلق.