العالم اليوم - بعد موسم استثنائي.. الرجاء المغربي بطلا للمرة الـ13 بتاريخه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 02:22 مساءً - بعد موسم استثنائي مشابه لموسم البريميرليغ، توج الرجاء البيضاوي بطلا بالدوري المغربي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بعد أن ختم على موسمه المثالي بأفضل طريقة بفوزه على مضيفه مولودية وجدة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة والحاسمة للصراع.
اختتم الرجاء موسمه اللامع بدون أية هزيمة وبواحد وعشرين فوزا، إضافة لرصيد قياسي من النقاط.
تمكن الرجاء الذي عاد من بعيد من التفوق بنقطة وحيدة على الجيش الملكي الذي استسلم في آخر جولة رغم فوزه هو الآخر على الفتح الرياضي.
ويقول الصحفي والناقد الرياضي منعم بلمقدم، خلال حواره مع برنامج "هجمة مرتدة" على "دوت الخليج":
- تَحَصَّل نادي الرجاء البيضاوي على لقب الدوري محققًا مجموعة من الأرقام القياسية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الموسم الرياضي المغربي، لا سيما مع إغلاق الملاعب.
- حقق الرجاء اللقب تحت قيادة مدربه الألماني جوزيف زينباور على غرار أسلوب فريق بايرن ليفركوزن، ويختتم الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه دون أي هزيمة.
- يُعتبر نادي الرجاء البيضاوي أول فريق يتجاوز حاجز 70 نقطة، وأول نادٍ يُتوج بالبطولة و يلعب جميع مبارياته خارج أرضه بسبب إغلاق ملعب محمد الخامس للصيانة.
- تمكن نادي الرجاء من استعادة مجموعة من الألقاب المتميزة، ومن ضمنها لقب الهداف الذي حققه اللاعب الجزائري يسري بوزوق كأول لاعب جزائري يحصل على هذا التميز.
- في سابقة تاريخية للدوري المغربي؛ تمكن فريق الجيش الملكي من تحقيق أكبر عدد من الانتصارات مقارنة بنادي الرجاء، ويمتلك أقوى خط هجوم في تاريخ البطولة بإحراز 66 هدفًا. ومع ذلك، لم يُتوَّج الفريق باللقب.
- أوفى رئيس نادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، بوعده لجماهير النادي بتحقيق الفوز والتتويج باللقب.
- مع بداية الموسم الجديد، شهد نادي الرجاء تحت قيادة جوزيف زينباور أداءً غير مُرضٍ. ونتيجة لهذه العروض المُخيبة للآمال، بدأ جمهور النادي يطالب بإقالته من منصبه ومع ذلك، أصرَّت إدارة نادي الرجاء على الإبقاء عليه كأول مدرب ألماني يقود الفريق نحو هذا التحدي المهم.
- استفاد الرجاء البيضاوي من خسارة الجيش الملكي في أغادير.
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