العالم اليوم - بعد موسم استثنائي.. الرجاء المغربي بطلا للمرة الـ13 بتاريخه

انتم الان تتابعون خبر بعد موسم استثنائي.. الرجاء المغربي بطلا للمرة الـ13 بتاريخه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 02:22 مساءً - بعد موسم استثنائي مشابه لموسم البريميرليغ، توج الرجاء البيضاوي بطلا بالدوري المغربي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بعد أن ختم على موسمه المثالي بأفضل طريقة بفوزه على مضيفه مولودية وجدة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة والحاسمة للصراع.

اختتم الرجاء موسمه اللامع بدون أية هزيمة وبواحد وعشرين فوزا، إضافة لرصيد قياسي من النقاط.

تمكن الرجاء الذي عاد من بعيد من التفوق بنقطة وحيدة على الجيش الملكي الذي استسلم في آخر جولة رغم فوزه هو الآخر على الفتح الرياضي.

ويقول الصحفي والناقد الرياضي منعم بلمقدم، خلال حواره مع برنامج "هجمة مرتدة" على "دوت الخليج":