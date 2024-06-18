البيت الأبيض: استقالة جانتس من حكومة الحرب شأن إسرائيلي خاص

جدة - نرمين السيد - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن قرار جانتس الانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية لا يترك خيارات كثيرة أمام نتنياهو، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أن استقالة جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية شأن إسرائيلي خاص. وتابع أن المحادثات مع مصر و قطر بشأن دفع مقترح الهدنة في غزة قدما لا تزال مستمرة. وأوضح البيت الأبيض، أن ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر يعد من أفعال الإرهاب ويجب أن يتوقف.

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