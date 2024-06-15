جدة - نرمين السيد - رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو

قال رئيس ووزراء الاحتلال نتنياهو: دفعنا ثمنا يفطر القلب في حربنا للدفاع عن الوطن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وتابع نتنياهو: نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المحتجزين، مضيفا: "عدونا ليست لديه نية التوقف بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر". وذكر نتنياهو: نحن في ذروة حرب صعبة على عدة جبهات بما فيها المحافل الدولية وأمامنا تحديات كثيرة. تأتي تصريحات نتنياهو على خلفية تفجير مدرعة إسرائيلية ومقتل طاقمها المكون من 8 جنود بينهم ضابط.

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