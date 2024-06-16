العالم اليوم - فوز صعب لإيطاليا على ألبانيا في أولى مباريات "الآزوري"

انتم الان تتابعون خبر فوز صعب لإيطاليا على ألبانيا في أولى مباريات "الآزوري" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 12:28 صباحاً - تعافت إيطاليا حاملة اللقب من صدمة تلقيها لهدف مبكر أمام ألبانيا في غضون 23 ثانية لتبدأ مشوارها في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بالفوز 2-1 يوم السبت أمام جماهير كبيرة ساندت المنافس.

واستغل نديم باجرمي رمية تماس ضعيفة من فيدريكو ديماركو ليسدد الكرة في مرمى جيانلويجي دوناروما مسجلا أسرع هدف على الإطلاق في بطولة أوروبا.

وأدركت إيطاليا التعادل في الدقيقة 11 بضربة رأس من اليساندرو باستوني ثم وضع نيكولو باريلا الفريق في المقدمة بعدها بخمس دقائق بعد أن قابل الكرة، إثر إبعاد سيء، بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء.

وبينما سيطرت إيطاليا إلى المباراة بشكل كبير بعد هدف باجرمي، فإنها لم تصنع سوى القليل من الفرص الحقيقية في الشوط الثاني، وظهرالمدرب لوتشيانو سباليتي محبطا بشكل متزايد رغم فوز فريقه ليتقدم لصدارة المجموعة الثانية مشاركة مع إسبانيا.