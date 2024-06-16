الكرملين: بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا لكن بشرط

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا لكن بشرط توفير الضمانات اللازمة لضمان مصداقية المفاوضات".





وأضاف الكرملين، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليس ذلك الشخص الذي يمكن تسجيل الاتفاقيات المتعلقة بأوكرانيا معه كتابيا، فهذا سيكون غير شرعي بحكم القانون. كما أوضح أن مبادرات بوتين للسلام تتم مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض. وقدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، في وقت سابق، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوجانسيك ودونيتسك الشعبيتين وزابوريجيا وخيرسون كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخالي من الأسلحة النووية في أوكرانيا، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، بينما رفض مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هذه المبادرة.

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