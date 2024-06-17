العالم اليوم - فيديو.. هزة أرضية عنيفة تضرب جنوب بيرو

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. هزة أرضية عنيفة تضرب جنوب بيرو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 01:25 صباحاً - ضربت هزة بقوة 6,3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب بيرو الأحد، وفق ما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء.

ووقعت الهزة الأرضية التي كان مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا، بحسب المعهد.

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الهزة التي وقعت عند الساعة 09,47 بالتوقيت المحلي (14,47 ت غ).

وقدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الهزة الأرضية بـ6 درجات. وأشار إلى أن مركزها كان على عمق 19,9 كيلومترا.

وتقع بيرو في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي كثيف وتمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية. وتضرب البلاد كل عام 400 هزة أرضية محسوسة.