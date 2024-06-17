سويسرا: قمة السلام التالية بشأن أوكرانيا قد تُعقد قبل نوفمبر

جدة - نرمين السيد - حرب روسيا وأوكرانيا - أرشيفية

قال وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، اليوم الأحد، إن القمة التالية بشأن السلام في أوكرانيا قد تُعقد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.





وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقده كاسيس، عقب قمة السلام الأولى من أجل أوكرانيا التي عُقِدَت في منتجع بورجنستوك السويسري. وردًا على سؤال حول إمكانية عقد قمة سلام ثانية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، أوضح كاسيس أن "مثل هذه القمة قد تُعقد قبل الانتخابات الأمريكية، لكن الأمر يعتمد على إرادة الدول المنظمة، وإرادة أوكرانيا، وإرادة القوى العظمى". وأشار وزير الخارجية السويسري إلى أن "الغالبية العظمى من المشاركين في قمة السلام الأولى وقعوا على بيان مشترك، وهو ما يُعد نجاحًا كبيرًا للقمة".

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