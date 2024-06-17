عاجل.. فصائل فلسطينية: استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وسط مدينة رفح

جدة - نرمين السيد - أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وسط مدينة رفح الفلسطينية، وحققت إصابات مؤكدة في صفوف طاقمها، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.





وكانت حركة حماس، قد أكدت أن إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة هو عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

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