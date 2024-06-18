العالم اليوم - "النيران الصديقة" تهدي "الديوك" فوزاً صعباً على النمسا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:21 صباحاً - استهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب مرتين مشواره في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بفوز خجول بهدف عكسي على حساب النمسا 1-0 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة الإثنين في دوسلدورف.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الخطأ برأسية النمساوي ماكسيميليان فوبر (38).

وفي المجموعة ذاتها، فازت هولندا بصعوبة على بولندا 2-1 الأحد.

وعمد المدرب ديدييه ديشان، المستمر في منصبه على رأس "الديوك" منذ 12 عامًا وتخلل هذه الفترة الفوز بكأس العالم 2018، وبلوغ نهائي "يورو 2016"، ونهائي مونديال قطر 2022، الى الدفع بوليام صليبا في خط الدفاع الى جانب دايو أوباميكانو، فيما اعتمد على نغولو كانتي لاعب الاتحاد السعودي في خط الوسط.

أما المنتخب النمساوي الذي يقوده المدرب الألماني المخضرم رالف رانغنيك فاعتمد مقاربة حذرة في تشكيلته من خلال خطة 4-2-3-1.

وجاء الهدف الفرنسي بطريقة غير معتادة بعدما توغل مبابي داخل المنطقة وحوّل كرة عرضية، الا انّ فوبر حوّلها عن طريق الخطأ رأسية في مرمى فريقه (38).

وأهدر مبابي فرصة ذهبية لتسجيل باكورة أهدافه في المسابقة القارية، عندما انفرد بالحارس بينتس لكنّه سدد خارج المرمى برعونة (55).

وتعرّض مبابي لإصابة قوية في انفه أثناء محاولته متابعة الكرة برأسه فاصطدم بكتف المدافع كيفن دانسو (86) ليطلب ديشان استبداله، إلا انه وأثناء مواكبة الطاقم الطبي له خارج الملعب عاد إلى المستطيل الأخضر وجلس أرضا بهدف ايقاف اللعب للسماح بالتبديل، فتحصل على بطاقة صفراء من الحكم الذي اعتبر انه يهدر الوقت عمداً.

وتلعب فرنسا أمام هولندا في قمة نارية الجمعة في لايبزيغ، فيما تتواجه النمسا مع بولندا في اليوم ذاته في برلين.