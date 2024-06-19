بيرني ساندرز: على واشنطن أن تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أنه على واشنطن حجب جميع المساعدات العسكرية الهجومية لـ إسرائيل.





وحسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، دعا النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة جو بايدن إلى حث حكومة بنيامين نتنياهو على التدفق غير المقيد للمساعدات إلى غزة.

وتابع ساندرز، في تصريحات له: "أدعو إدارة بايدن لحث حكومة نتنياهو على وقف قتل الفلسطينيين بالضفة الغربية، واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين".

وشدد النائب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي على أنه يجب على واشنطن استخدام نفوذها للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.