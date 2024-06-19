رئيس تشاد: سقوط أعداد من القتلى جراء حريق مستودع ذخيرة عسكري

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالة فرانس برس العالمية أن الرئيس التشادي محمود ديبي إتنو أعلن وقوع قتلى؛ جراء انفجار بمستودع ذخيرة عسكري بالعاصمة نجامينا.





ووفقًا لوسائل الإعلام، قال المتحدث باسم الحكومة كولام الله عبد الرحمن، إن حريقًا شب في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة إنجامينا، مما أدى إلى حدوث انفجارات.

وخلال منشور على منصة "إكس" حث عبد الرحمن المدنيين على التزام الهدوء، فيما لم ترد أنباء فورية عما إذا كان هناك ضحايا.

فيما نقلت صحيفة "تشاد وان"، أن مصادر مختلفة أكدت وقوع انفجارات في العاصمة نجامينا، مشيرة إلى نشوب حريق كبير في مستودع ذخيرة تابع لـ وحدة عسكرية خاصة مسؤولة عن إدارة مخزون الذخيرة.