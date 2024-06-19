CNN: حاملة الطائرات جيرالد فورد والأسطول المرافق لها في طريقهما لسواحل حيفا

جدة - نرمين السيد - حاملة الطائرات جيرالد فورد

قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن حاملة الطائرات جيرالد فورد والأسطول المرافق لها في طريقها إلى سواحل حيفا شمال البلاد.





وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد باعتراض مسيرة فوق حيفا لأول مرة منذ يناير الماضي، جاء ذلك خلال نبأ أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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