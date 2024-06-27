عبد النور: السفيرة الأمريكية أكدت دعمها للجماعة الإرهابية قبيل ثورة يونيو

صرّح منير فخري عبد النور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، بأن الضغوط الخارجية على جبهة الإنقاذ لم تتوقف.





وخلال حديثه في برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد النور أنه تلقى ضغوطات مستمرة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وخاصة من السيناتور جون ماكين، حيث كانوا يأتون برسالة واضحة تدعو إلى ضرورة التعاون مع الجماعة الإرهابية.

وأضاف أنه كان يستقبل أسبوعيًا زيارات في منزله من سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران أو من سفير إسباني مرتبط بالاتحاد الأوروبي. وكانت الرسالة التي يحملونها لجبهة الإنقاذ تؤكد على أهمية التعاون والمصالحة وإيجاد حلول وسطى للخلافات مع جماعة الإخوان.

وأكد عبد النور أن هذه الضغوطات الخارجية كانت تهدف إلى دفع جبهة الإنقاذ للتعاون مع الإخوان، وهو ما كان يشكل تحديًا كبيرًا للسياسيين المصريين في تلك الفترة.

وأضاف عبد النور: "في 25 يونيو، اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون معنا، وكانت المجموعة التي حضرت الاجتماع تضم نبيل فهمي ومحمد العرابي، وزير الخارجية السابق، وكانت رسالتها واضحة وقاطعة: لن نسمح بسقوط نظام منتخب ديمقراطيًا ولن نقبل بذلك. وكان ردنا واضحًا أيضًا: لن نتعاون مع هذا النظام لأنه يفتقد الوطنية تمامًا".

تابع عبد النور: "في إحدى الحفلات، التقيت بالسفيرة الأمريكية وسألتني عن أخبار 30 يونيو، فأجبتها بأن الأمور تسير على ما يرام، وتوقعت أن تكون المظاهرات ضخمة، بمشاركة لا تقل عن 10 ملايين مصري. فردت عليّ بقولها: أنت تحلم".