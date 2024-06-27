دوت الخليج -

كوبا أمريكا :الاكوادور يفوز على جامايكا بثلاثة اهداف لهدف

نجح منتخب الإكوادور في تحقيق فوزه الأول في نهائيات كوبا أمريكا بفوزه على نظيره الجاميكي بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح منتخب الاكوادور في تحقيق التقدم في الدقيقة 13 من الشوط الأول حينما سجل لاعب جامايكا كاسي بالمير هدفا بالخطأ في مرماه؛ فيما اضاف لاعب الاكوادور كيندري بايز الهدف الثاني لبلاده من ضربة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الشوط الأول لينتهي هذا الشوط بتقدم الاكوادور .

في الشوط الثاني حاول منتخب جامايكا الوصول إلى مرمى الاكوادور من خلال أستغلال الهجمات السريعة المرتدة واستطاع لاعبه. ميكائيل أنطونيو تقليص الفارق بهدف سجله في الدقيقة 54 من زمن المباراة .

ونجح الاكوادور في تعزيز فوزه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 91 عن طريق لاعبه الآن ميندا الذي نجح في الانطلاق بهجمة مرتدة سريعة وسجل الهدف على يسار حارس جامايكا.

وبهذا الفوز تحقق الاكوادور أول فوز لها وتحصل على 3 نقاط ليتصدر مجموعته الثانية مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة المكسيك وفنزويلا اللتان تملك كل منهما ثلاث نقاط حيث فازت الأولى على جامايكا بهدف نظيف فيما فازت الثانية على الاكوادور بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة .