منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن قياديين بـ الإرهابية قبل فض رابعة

قال منير فخري عبد النور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن بعض الأطراف الخارجية تدخلت بعد رحيل الجماعة الإرهابية بهدف لعب دور الوسيط بين الجماعة، والدولة.





جاء ذلك، خلال حواره في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وأضاف أن من بين هؤلاء الوسطاء كانت كاترين أشتون، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، ووزير خارجية قطر، بالإضافة إلى أطراف أخرى، مؤكدًا أن هذه المحاولات، لم تؤدِ إلى أي نتائج حاسمة.

وأشار إلى أنه في اليوم التالي لاجتماع مجلس الوزراء، وتحديدًا في 23 يوليو، وكان العيد على الأبواب، التقى بأحد الأشخاص أثناء دخوله المجلس، وقال له هذا الشخص: "كلم محمد البرادعي لأنه زعلان، وكان هناك حلولًا لم يتم تنفيذها".

وكشف منير فخري عبد النور أن محمد البرادعي كان يسعى للإفراج عن سعد الكتاتني وأبو العلا ماضي، كجزء من صفقة لتخفيض عدد المتظاهرين في اعتصام رابعة.

وقال عبد النور إنه اتصل بالبرادعي وسأله عن هيبة الدولة إذا تم الإفراج عنهما، مشيرًا إلى أن البرادعي كان غير راضٍ عن عدم تنفيذ الاتفاق.

وأضاف عبد النور أنه بعد ذلك سافر إلى الساحل حيث التقى بالبرادعي وسأله عن سبب عدم رضاه، فأجابه البرادعي بأن هناك اتفاقًا لم يتم تنفيذه، فرد عليه عبد النور بأن البلاد تمر بأزمة كبيرة، ويجب أن يكون هناك حل لفض المظاهرات.

وأكد عبد النور أن مجلس الوزراء اتخذ خلال اجتماعاته قرارًا بتفويض وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لفض الاعتصامات.