إعلام الاحتلال: تحقيقات الجيش تظهر الكثير من الإخفاقات في معركة 7 أكتوبر 

جدة - نرمين السيد - أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن "تحقيقات أولية للجيش في المعارك التي جرت في بلدات غلاف غزة من 7 لـ 9 أكتوبر تظهر الكثير من الإخفاقات"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وفي سياق متصل، تظاهر مئات المستوطنين في عسقلان ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

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